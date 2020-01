Rival le revienta boca

Con la cara destrozada y ensangrentada, así terminó la modelo Milka Borges al ser violentada por una compañera.

La joven brasileña fue agredida por Fernanda Bonito, quien le arrojó una copa de vino a la cara mientras hacían fila para entrar al baño de un restaurante en Sao Paulo.

Milka fue atendida por paramédicos y fue llevada al hospital, en donde tuvieron que intervenirla en 3 ocasiones y le dieron 90 puntos para cerrar las graves heridas que sufrió tras la agresión.

LE AVIENTA UNA COPA

"Ella ignoró que yo estaba ahí y me empujó. Me jaló del cabello, me sujetó del brazo y arrancó mi collar, arañándome. Ella fue al baño con su novio y su seguridad, tomó una copa de vidrio grueso que su novio tenía en la mano y me la arrojó al rostro", explicó en medios brasileños.

La policía ya investiga a Bonito y, de salir culpable, podría ser llevada a la cárcel.

El ataque ocurrió el 11 de enero y la agredida ha utilizado sus redes sociales para compartir actualizaciones de su estado de salud, mientras que Fernanda pidió una disculpa por lo sucedido.

SE DISCULPA LA ATACANTE

"Yo sinceramente me arrepiento de lo que pasó, pese a que yo también sufrí algunas heridas, yo no quería causarle ninguna lesión ni sufrimiento a ella", posteó.

La violentada aseguró que una mujer que se encontraba en la fila del baño le dijo que trabajaba en el área de la salud y que era necesario llevarla a urgencias, pues sus heridas eran de gravedad.

"Ella me mantuvo en el cubículo para evitar que me golpearan más. La gente estaba tratando de llamar a una ambulancia", dijo la modelo.