Riqueza de "El Chapo" será destinada a comunidades indígenas

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó que la riqueza de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", se destine a las comunidades pobres e indígenas del país.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el mandatario reconoció que le gustó la declaración de uno de los abogados del narcotraficante que cumple condena en Estados Unidos, sobre los bienes confiscados.

"Me gustó la declaración para que digo que no, si sí. Me gustó la declaración, no sé si sea cierta, no he podido verificar, que un abogado expresa que Guzmán Loera, su riqueza, se entregue a comunidades indígenas de México, lo veo bien", afirmó.

El presidente anunció que su gobierno ha iniciado un proceso para que todos los bienes confiscados en Estados Unidos a delincuentes mexicanos, sean devueltos a México y que no se queden al gobierno estadounidense.

"Ningún asunto va a dejar de litigarse, cuando se trata de dinero que queda en Estados Unidos y que pueda corresponder a los mexicanos. Vamos a emprender todas las acciones legales que sean necesarias", aseveró López Obrador.