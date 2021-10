Río Roma quiere consolidarse en el regional mexicano

Originarios de Tulancingo, Hidalgo, ambos hermanos reconocen en la música mariachi una de sus principales influencias, pues aseguran que es lo que escucharon desde niños.

"Creo que el regional tiene tanta conexión con la gente por la honestidad de decir las cosas como son", agregó.

Su más reciente sencillo, "Po ella tomo" está inspirado en un mal amor que José Luis, quien es el compositor, superó con algunas copas de alcohol. Ambos han descubierto que lo que los conecta con el público, son las anécdotas que comparten en sus canciones, como "No lo beses", "Al fin te encontré" y "Mi persona favorita".

"A mí sí me pasó que, descubrí que cuando no podía olvidar a alguien echarme unos drinks me llevaba a ese lugar de asumir que estaba mal por alguien y está bien decir ´ahorita estoy así y lo asumo'. A mí la verdad me sirvió mucho una borrachera para darme cuenta de errores", contó José Luis.

Ambos hermanos confían en que en un futuro su público estará acostumbrado a ver en sus shows una mezcla de ritmos. "El Río Roma regional", bautizó Raúl, quien además adelantó que preparan un trabajo especial en honor a la tradición del Día de Muertos, que se dará a conocer en su Facebook el 1 de noviembre.

"Que la gente sepa que van a escuchar baladas pero en un momento va a entrar el mariachi", detalló José Luis.

Mientras tanto ya tienen canciones inéditas para un disco con mariachi que planean poner en marcha después.