Río Roma comparte tema inédito “El mundo no se va acabar”

En plena cuarentena, Río Roma comparte el tema inédito El mundo no se va a acabar, una canción de amor que representa un abrazo para sus seguidores en estos momentos difíciles por la pandemia del COVID-19.

“Así me sentí la primera noche de cuarentena y eso me llevó a hablarle a alguien con quien no hablaba hace muchos meses para saber si estaba bien. Colgué y compuse esta canción. Al día siguiente se la canté y nos sacó las lágrimas a distancia”.

Señaló que ese momento fue de mucha sinceridad y entonces fue cuando pensó que este tema lo podría necesitar alguien en estos tiempos difíciles, en los que se vale hablar con la verdad. “Para mí, la inspiración no se busca, las canciones llegan cuando ellas quieren”.

“Así de simple, a veces nos hacemos los fuertes los ciegos, pero en realidad somos frágiles y solo necesitamos un pretexto para desahogarnos, por eso la queremos compartir ahora, por si alguien tiene un 'te pienso', 'te extraño', o un 'aún te amo' pendiente… mándenle sinceramente 'El mundo no se va acabar'”, dijo el compositor.

Próximamente el tema estará disponible en redes sociales, señaló Río Roma, que hace unas semanas estrenó una colaboración con Thalia titulada Lo siento mucho.