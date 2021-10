Rinden protesta alcaldes de municipios en Tamaulipas

Carlos Peña Ortiz, tomó protesta la noche de ayer como alcalde de Reynosa que ahora será gobernado bajo las siglas de Morena, en sustitución de Maki Ortiz Domínguez quien encabezó dos administraciones municipales con el PAN.

Al evento asistieron algunos alcaldes del norte de Tamaulipas, diputados locales y federales de Morena, así como Mayores y legisladores de Texas.

Además, estuvieron presentes los excandidatos del PRI, Movimiento Ciudadano y del Partido Verde, además de presidentes municipales de algunos municipios del norte de Veracruz.

Ahí, los nuevos integrantes del Cabildo también tomaron protesta y tuvieron la primer sesión durante la madrugada de hoy.

El presidente municipal se comprometió a cumplir 4 principios fundamentales; gobernar para todos, privilegiar el diálogo para encontrar soluciones con los ciudadanos, actuar con transparencia y eficientar el gasto público.

Dijo estar consciente de su responsabilidad y anunció un plan de crecimiento y ordenamiento de la ciudad.

Señaló que en la administración que ahora encabeza, no habrá tolerancia para la corrupción y actuará con transparencia, en rendición de cuentas.

En la administración que ahora encabezo, no habrá tolerancia para la corrupción y actuaré con transparencia, en rendición de cuentas". Carlos Peña Ortiz

Es Ramiro Cortez el nuevo alcalde de MA

Miguel Alemán, Tam.

El biólogo Ramiro Cortez Barrera, tomó su protesta la tarde-noche de este jueves como nuevo Presidente Municipal para el periodo 2021-2024, tras haber resultado electo en las pasadas elecciones.

La ceremonia de transición de poderes se llevó a cabo en la explanada de la Presidencia Municipal, a dónde se invitó a la sociedad en general y distinguidas personalidades de la ciudad, así como de la región ribereña, que asistieron para ser testigos de tan relevante acontecimiento.

Después de dar a conocer el orden del día y realizarse los honores a la Bandera, la Secretaria del Ayuntamiento, Lucila Garza Reyna, tomó lista de asistencia al Honorable Cabildo 2018-2021 que realizó la última Sesión Solemne de Cabildo.

Por su parte, el alcalde Servando López Moreno, hizo su última intervención para agradecer a su Cabildo y a la ciudadanía por la oportunidad y confianza que le brindaron para servirles durante estos 3 años que están por concluir.

Posteriormente, el nuevo Cabildo 2021-2024 subió al estrado, seguidos del Biólogo Ramiro Cortez Barrera, alcalde electo para el periodo 2021-2024.

| Ramiro Cortez Barrera tomó su protesta la tarde-noche de este jueves.

Llevará Gattas las riendas en Victoria

Cd. Victoria, Tam.

La noche de este jueves tomó protesta el alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattas Báez, acompañado de síndicos y regidores que conformarán el Cabildo para la administración municipal 2021-2022; en la ceremonia, el alcalde que entrará en funciones a partir del primer minuto de este viernes primero de octubre se comprometió en restaurar los servicios públicos de esta capital.

"Estoy consciente de que la sociedad espera mucho de nosotros, no les fallaremos, venimos a iniciar la transformación de la vida pública del Municipio, en esta tarea no estoy solo, me acompaña mi Cabildo y los servidores públicos de mi administración; nos comprometemos a no robar, no mentir y no traicionar al Pueblo de Victoria", dijo en su mensaje en la explanada de la Presidencia Municipal convertida en recinto de Cabildo para la ceremonia solemne.

Como invitado en representación del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca estuvo presente el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Alberto García González, en representación del Congreso local el diputado Armando Zertuche Zuani, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura de Tamaulipas, la alcaldesa saliente María del Pilar Gómez Leal y el Cabildo de la administración 2018-2021, así como representantes de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil.

| La primera sesión ordinaria del Cabildo 2021-2022 de Victoria se llevará a cabo la mañana del viernes a las 10 horas en la Presidencia Municipal.

Sella Maybella su compromiso; rinde protesta

San Fernando, Tam.

Este jueves al rendir protesta como presidenta municipal de San Fernando, Maybella Ramírez Saldívar, formalizó el compromiso con la sociedad de trabajar sin descanso de la mano de los miembros del cabildo 2021-2024 y del gobierno del estado, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Compromiso que fue testificado por el representante del Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, César Augusto Verastegui Ostos Secretario General de Gobierno y el alcalde José Ríos Silva se despidió del mandato, después de gobernar por dos periodos consecutivos.

La sesión solemne para la ceremonia de transición se llevó a cabo en el salón de eventos "El Hogar", sitio donde la alcaldesa Maybella Ramírez Saldívar y los integrantes del cabildo rindieron protesta ante un pueblo que tiene la esperanza de crecer en todos los aspectos, además de ser más competitivos.

En su mensaje la nueva alcaldesa, convocó a la unidad de las fuerzas vivas de San Fernando, poniendo a las familias como eje de los esfuerzos de la próxima administración e invitando además a los actores políticos a sumarse el esfuerzo.

| Maybella Ramírez Saldívar formalizó su compromiso, es nueva alcaldesa.

La nueva alcaldesa, convocó a la unidad de las fuerzas vivas de San Fernando, poniendo a las familias como eje de los esfuerzos de la próxima administración e invitando además a los actores políticos a sumarse el esfuerzo". Maybella Ramírez Saldívar

Cumple Adrián Oseguera con llamado democrático

Ciudad Madero, Tam.

El alcalde Adrián Oseguera Kernion, cumpliendo con el llamado democrático de la ciudadanía rindió protesta este jueves como Presidente Municipal de la administración 2021-2024.

La Unidad Deportiva fue el recinto oficial donde se albergó se hizo trascender a Ciudad Madero, como punto de partida para la construcción de un mejor Tamaulipas.

Acompañaron al Presidente Municipal en su toma de posesión, su esposa, Sra. Ana Cristina Organista de Oseguera, presidenta del DIF Madero; sus hijos Ana Paulina, Adrián y Regina, así como sus padres la Sra. Tula Kernion Bolado y el Sr. Abel Oseguera Hurtado.

En representación del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estuvo presente el secretario de Turismo en el Estado, Fernando Olivera Rocha, y David García Pérez en representación del senador Américo Villarreal.

Así también se contó con la asistencia del diputado federal Erasmo González Robledo; los diputados locales Jesús Suárez Mata, Leticia Vargas Álvarez, Consuelo Lara Monroy, Nancy Ruiz Hernández y el Dr. Adolfo Sierra Medina, secretario general de la sección 51, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.

Luego de rendir honores a la bandera, el Presidente Municipal tomó protesta a los integrantes del Cabildo maderense, y procedió a dar su primer mensaje como alcalde de Ciudad Madero en el periodo 2021-2024.

| Adrián Oseguera Kernion, cumpliendo con el llamado democrático de la ciudadanía rindió protesta.