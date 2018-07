Rinden honor a Selena e inmigrantes en NY

Nueva York, E.U.

La música de Selena Quintanilla resonará hoy jueves en Nueva York en un evento a favor de los inmigrantes que contará con las voces de Mon Laferte y Gaby Moreno, entre otros cantantes.

Las artistas laureadas con el Latin Grammy integran el cartel de "Selena for Sanctuary", un concierto gratuito al aire libre que forma parte del festival de verano Lincoln Center Out of Doors, y cuya misión es concientizar al público sobre las vicisitudes que atraviesan las familias inmigrantes que carecen de documentos para vivir legalmente en Estados Unidos y que enfrentan la deportación.

El concierto gratuito, a realizarse en el Damrosch Park de Lincoln Center, comenzará a las 7:30 de la noche y las puertas se abrirán una hora antes. Puestos disponibles por orden de llegada