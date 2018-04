Rinden homenaje a Roberto Sosa por destacada trayectoria

El actor Sosa, quien recibió un homenaje en la función de anoche, por su destacada trayectoria de casi 40 años, comentó que le dio mucho gusto y un honor poder recibir este reconocimiento.

"Es eso que me hayan tomado en cuenta, después de muchos años de trabajo, donde solo ha intentado uno entregarse en cuerpo y alma al trabajo, al personaje, contar historia y tocar el corazón del espectador", expresó Sosa, quien participó en cintas como Ciudades Oscuras y Entre Caníbales.



Agregó que hay mucho trabajo en televisión, cine y teatro en este momento y ese es el mejor reconocimiento, así como el cariño de la gente, es lo mejor que un actor pueda recibir.



Sosa reiteró que recibir un reconocimiento significa que uno hace bien las cosas y que no debe uno bajar la guardia, sino seguir poniendo el empeño, corazón, sinceridad y franqueza al trabajo.



También dijo que el homenaje se lo dedica a dramaturgos, directores, técnicos, actores y familias que acompañan a los actores.



"Se los dedico a todos ellos, quienes conforman equipos de trabajo con la conciencia de que no estamos solos y funcionamos gracias a que somos capaces de conformar equipos" , apuntó.



Posteriormente se escenificó la puesta en escena Emboscada, de Carlos Manuel Varela, bajo la dirección de Teresina Bueno, que cuenta con las actuaciones de Cecilia Constantino, Sandra Burgos, Jeaninne Valrosa, Reyes Ríos y Héctor Castillo.



Una historia que como su nombre lo indica, cada uno de los personajes se ve envuelto en su propio universo de insatisfacción, vulnerando al máximo los vínculos familiares y permitiendo así la entrada de un intruso que parece los conoce más que ellos mismos.



El abuso de poder, el paralelismo y los juegos mentales se tocan de tal forma que ni los personajes sabrán si lo que viven es real y si existen o no.