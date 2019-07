Rinden homenaje a Alfred H. Ogletree. Realizan solemne acto protocolario

Edinburg, Tx.- Autoridades del condado realizaron un acto solemne para rendirle homenaje a Alfred H. Ogletree, que se desempeñó como entrenador en jefe en la UTPA de 1969 hasta 1997 y luego fue incluido en el Salón de la Fama de Atletismo inaugural de la UTPA.

El emotivo acto se desarrolló durante la reunión de la Corte de Comisionados de la , en reconocimiento a su exitosa carrera como entrenador de béisbol se emitió una resolución en honor a su legado.

Ogletree, quien falleció el 24 de junio, a la edad de 89 años, fue recordado por un legado de excelencia en el campo del diamante y por su trabajo con jóvenes atletas. Durant el acto, estuvieron representantes del Departamento de Atletismo de la Universidad de Texas Río Grande Valley, así como familiares y amigos.

"Hoy su familia de trabajo está aquí para ser reconocida y aceptar la resolución en nombre de la familia", dijo el director de Operaciones de Campo del Precinto 4 Tony Forina, quien presentó la Resolución en nombre de la Comisionada Ellie Torres.

Ogletree, nacido en San Antonio, Texas, jugó béisbol profesional en las ligas menores durante dos años y también fue oficial en el Ejército de los Estados Unidos.

Se desempeñó como entrenador en jefe en Dallas, Sul Ross State University y University of Texas-Pan American.

"Ogletree se retiró con un récord de 1 mil 084 - 618 en Pan American", notó el funcionario. "En su carrera con los Broncs, los llevó a 13 apariciones en la Serie Mundial Universitaria".

Fue incluido en el salón de la fama en Austin High School, Texas A&M University, American Baseball Coaches, Río Grande Valley Sports, Central Texas Semi-Pro, University of Dallas, Sul Ross University y Texas Sports Halls of Fame.

Su legado perdurará a través de las vidas de su familia, de los muchos jóvenes atletas que entrenó y de todos los que tuvieron la fortuna de haberlo conocido, y será recordado por su servicio a los Estados Unidos y sus años excepcionales como entrenador.