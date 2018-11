Rinde tributo a su esposa

Ciudad de México

Hugh Jackman le rindió tributo a su esposa durante el Festival de Cine de Santa Bárbara (SBIFF por sus siglas en inglés), informó Variety.

Durante el evento en el que recibió el Premio Kirk Douglas a la Excelencia en Cine por su carrera cinematográfica, el actor dedicó unas palabras a Deborra-Lee, con quien lleva 22 años de casado.

EMOTIVO DISCURSO

"La vida realmente pasa entre eso. La vida pasa cuando la cámara no va. Crees en mí cuando no pude. Me has amado con una pasión y una profundidad que ni siquiera sabía que existía, y creó que no merecía.

"Me has empujado y animado cuando tenía miedo de aventurarme. Me has sonreído para sonreír. Me has cantado para cantar. Me has amado para amar y me gusta todo lo que hago en mi vida, comparto esto contigo. Te amo.", expresó Jackman.

AGRADECIDO

Además de agradecer al director ejecutivo del SBIFF, Roger Durling, y a la presidenta de la junta directiva del festival, Lynda Weinman, el protagonista de The Front Runner agregó un mensaje para las víctimas de los incendios forestales en California.

"Mi corazón está con todas aquellas familias que han sido profundamente afectadas por la pérdida de vidas y la pérdida de hogares, y solo los primeros en responder que ahora mismo, mientras estamos aquí sentados, estamos lidiando con estas cosas". Queremos agradecerles ",dijo Jackman, durante la falaz celebrada el lunes pasado.

Juntos desde 1995

Hugh Jackman y la productora de cine Deborra-Lee se conocieron en 1995 durante el rodaje de la serie de televisión Correlli y tras poco tiempo de comenzar a salir se comprometieron