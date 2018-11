Rinde tributo a Chrissie Hynde

Ciudad de México

Morrissey estrenó "Back on the Chain Gang", tema que hiciera famoso la banda The Pretenders, con el que rindió homenaje a su amiga y colaboradora Chrissie Hynde.

El video muestra al cantante británico con guitarra en mano en una habitación decorada con pósters suyos; se encuentra acompañado además de su banda y algunas bailarinas, todos vestidos al estilo de los años 60.

"Back on the Chain Gang" forma parte de la nueva edición de lujo del vinilo Low in High School, material conformado por cuatro nuevas canciones y cinco covers en vivo de los artistas favoritos de Morrissey. A la venta el 7 de diciembre.

De acuerdo con un comunicado, Morrissey presentará este cover en vivo el próximo miércoles en el programa The Late Show with James Corden.

Con este nuevo lanzamiento, el británico continúa con la preparación de su gira por Latinoamérica que comenzará el 23 de noviembre en la Ciudad de México.