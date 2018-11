Rinde su informe el diputado local

Valle Hermoso, Tam.- El diputado local por el noveno distrito electoral, el profesor Rogelio Arellano Banda, presentó ante el congreso el informe de su segundo año de actividades legislativas correspondientes al periodo 2017-2018; en el cual dio cuenta de las diversas iniciativas y propuestas en beneficio de los tamaulipecos.

Durante su informe legislativo, el diputado local mencionó que durante este periodo se promovió ante el pleno legislativo, un total de 12 iniciativas de reformas a diferentes cuerpos normativos, en la cual unas de las principales es que se declare como región fronteriza al municipio de Valle Hermoso.

En su informe, el legislador también destacó que como como gestor en obras educativas, logró aterrizar más de 14 millones de pesos en infraestructura educativa, gracias al apoyo de diputados federales y del gobierno estatal.

Agregó que seguirá cumpliendo con los sorteos que mes con mes realiza con apoyos económicos que van de los 10 a 12 mil pesos a planteles educativos, esto como parte de una promesa de campaña de donar parte de su sueldo a escuelas; "lo cual a seguiré haciendo hasta el final de mi gestión", según indicó.

"Nunca he sido igual que los demás, ni me gusta ser uno más, por eso mi compromiso es y seguirá siendo a la educación, sin olvidar a mis representados de mi distrito, puedo decir que he cumplido con cada uno de los compromisos con mucha seriedad y gran satisfacción".