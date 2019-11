Rinde protesta Graue para segundo período

Ciudad de México.

=El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, dijo que no le intimidan las amenazas y que "se actuará en consecuencia" a partir de los actos vandálicos ocurridos el pasado 14 de noviembre en la Torre de Rectoría.

Al tomar protesta para su segundo periodo al frente de la UNAM, Graue Wiechers se refirió a los hechos encabezados por personas encapuchadas que realizaron destrozos en la Torre de Rectoría, saquearon una librería, bajaron la mega bandera, dañaron uno de los murales de la torre, e ingresaron y prendieron fuego dentro del mezzanine.

"Reitero el llamado a toda la comunidad universitaria para que unida en nuestra pluralidad y diversidad condenemos enérgicamente la violencia, la sinrazón y las ominosas provocaciones que en fechas recientes hemos sufrido (y que) a todos nos ofenden y nos lastiman", dijo.

"Sé que el pueblo de México, el Estado mexicano y los universitarios están de nuestro lado y que desean que los atropellos vandálicos y delincuenciales no queden impunes. La Rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, no será conformista o indiferente. No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes sufridos", dijo.

Reconoció que en la universidad crecen los problemas de aprendizaje, inseguridad, hostigamiento y amenazas porque las autoridades universitarias no escuchan a los estudiantes; y los invitó a participar desde sus salones de clases, así como manifestar "juiciosamente" sus inconformidades ante las autoridades de los diferentes planteles. A esas últimas les pidió atender las demandas que les presenten los jóvenes.

"Si logramos reconstruir esta convivencia desde los núcleos primigenios de nuestras aulas, mejor se comprenderán los valores universitarios de autonomía, libertad de expresión y toma de decisiones que deben imperar en nuestra casa de estudios", dijo.

Esta mañana de martes, en sesión extraordinaria del Consejo Universitario, el rector Enrique Graue Wiechers rindió protesta para un segundo periodo al frente de la institución, convirtiéndose así en el tercer médico que repite en el encargo en los últimos 22 años.

REPRUEBA AMLO ACTOS VIOLENTOS

Tras desear que le vaya bien al rector Enrique Graue, en su segundo periodo frente a la UNAM, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó los actos violentos realizados por un grupo de encapuchados y pidió no caer en la trampa de la violencia.

"Nosotros reprobamos todo lo que signifique el uso de la violencia y recomendamos no caer en provocaciones. A veces los adversarios se desesperan y andan desquiciados, nerviosos, provocando y hay que hacerse a un ladito, sacarles la vuelta, hacerse a un ladito, no caer en la trampa de la violencia porque eso es lo que buscan".

Durante su conferencia de prensa, mañanera, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que esos grupos se aislarán con ese tipo de actitudes y la misma ciudadanía les va a retirar el apoyo.

El mandatario reprobó que el cubrirse el rostro, chocar, irrumpir, cometer excesos, no es propio de una corriente de izquierda.