Rinde homenaje a Rigo Tovar

"Siempre fue un gran referente para mí tanto musical como profesionalmente. Por eso cuando regresé a México luego de estar en Colombia de niño, me dio gusto que un artista de su talla haya sido tan reconocido y amado hasta nuestros días", comenta Pabón.

Emir recuerda que sus años de niño se la pasó entre juegos, bailes y escuchando música colombiana, cumbia y los temas de Rigo, por ello, ahora que está en su faceta solista, desea homenajear al desaparecido intérprete con un disco (ya disponible) que nació antes de la pandemia, cuyas restricciones sanitarias lo retrasaron.

"Tuvimos que hacer parte del disco a distancia, la tecnología nos permitió acabar a tiempo porque justo hace unas semanas se cumplió su natalicio y su aniversario luctuoso y para mí es como un regalo para él, y una manera de continuar con su legado".

Al recordar a Rigo, Emir señala que junto a su padre, Humberto, el cantante de Matamoros le dio los mejores consejos cuando él decidió embarcarse en su carrera musical junto al grupo Cañaveral.

"Mi padrino me dijo que si lo mío era estar en este medio tenía que gustarme mucho porque no es una carrera fácil y que iba a necesitar de mucho esfuerzo, pero sobre todo de mucha constancia, no desesperarme, porque había artistas a los que su momento incluso nunca les llegaba", expresa.

Para este proyecto, Emir escogió 20 temas musicales de Tovar y llamó a artistas de la talla de Pedro Fernández, Pee Wee y Mariana Seoane.