Rinde homenaje a José Gilberto Cano

Río Bravo, Tam.- La escritora internacional María García, quien es oriunda del Estado de Tabasco, rindió un merecido homenaje al pintor y compositor adoptado por los riobravenses, José Gilberto Cano Guillén, esto en su más reciente libro Amigos entre letras, con aroma a libro, arando letras, pues en esta edición plasma entre sus páginas algunas obras del artista de Río Bravo.

Por su parte José G. Cano, se siente muy agradecido por este detalle por lo que comenta: "Este es un libro en donde prácticamente se rinde un homenaje a varios artistas de diferentes países, me siento muy orgulloso de que me hayan tomado en cuenta, me han dedicado cuatro páginas de este hermoso libro de poesías, no debemos dejar que muera la poesía".

Cabe destacar que no es un libro común, sino de mucho esfuerzo y dedicación, porque la misma escritora lo hizo con sus propias manos, totalmente artesanal, armando sus páginas hoja por hoja, poniendo atención a cada detalle, por lo que el pintor valora aún más ser parte de esta obra que ya está recorriendo muchos países.

ESCRITORA. María de García, armó de manera artesanal el libro Amigos entre letras, con aroma a libro, arando letras, el cual ya recorre el mundo.