Rinde homenaje a Consuelo Velázquez

Con cuarenta años de carrera, Cecilia Toussaint continúa el tributo a Consuelo Velázquez, ahora con el concierto "Para mi... Consuelo", que se presentará el 14 de febrero a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris".

El proyecto inició hace varios años, dijo la cantante, actriz y compositora mexicana y la presentación, dirigida por la misma Toussaint, incluirá canciones de los volúmenes 1 y 2. También comentó que se respetarán las melodías y armonías originales de la jalisciense.

Los músicos que la acompañarán son Juan Cristóbal Pérez Grobet en el contrabajo, Monserrat Tregua y Jorge García Montemayor en la guitarra, el director musical y pianista es Mario Santos; en el cuarteto de cuerdas se encuentra Cecilia Becerra y en los coros Alicia Ayala y Gerardo.

"Tuve la fortuna de trabajar cerca de ella. Aprovechando que la tenía junto a mi, me atreví a pedirle que ella me enseñara las canciones y así no tuviera que estudiarlas o aprenderlas mediante la interpretación de alguien más".

GRANDES CLÁSICOS

Cecilia interpretará cerca de 16 canciones, entre ellas "Chiqui", "Cachito", "Orgullosa y bonita", "Será por eso" y las clásicas "Bésame mucho" y "Amar y vivir".

La última vez que Consuelo se presentó públicamente fue en el Teatro de la Ciudad en la presentación del disco "Para mi... Consuelo Volumen 1", comentó la artista y apenas hace dos años Cecilia realizó el vol. 2.

"Mi idea original con este proyecto es que se quede una cajita como un material de consulta para la gente que en algún momento quiera acercarse a la música de Consuelo, que otras generaciones puedan conocer su trabajo y por supuesto preservar las canciones y el trabajo de un compositor y músico tan importante como lo fue Consuelo", expresó Cecilia.

RECIBE NOMBRAMIENTO

Cecilia fue nombrada Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México el pasado mes de diciembre y a pesar de haber participado en las primeras ediciones del Festival Vive Latino, no se presentará en la próxima edición de los 25 años, donde estarán figuras como Carlos Santana, Café Tacvba y Caifanes.

"No me invitaron al Vive Latino. Soy parte del libro que van a sacar de los 25 años y no se por qué no estoy tocando ahí. Yo sí creo que debería estar tocando ahí, sobre todo porque se cumplen 25 años y yo estuve en las primeras ediciones del Vive Latino", añadió.

Comentó que aparte de su carrera de rockera la idea es presentar "Para mi... Consuelo" en el interior de la República, terminar el volumen 3 y recolectar todo su material para poder subirlo a plataformas digitales.