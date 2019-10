Rinde graduada homenaje a su difunta madre en Harlingen

Harlingen, Tx.- Pese a lo pasado con su fallecida madre, Alyssa Dale tuvo un momento de alegría: las Girls Scouts de Estados Unidos de América le otorgaron el codiciado reconocimiento Gold Award por crear y donar una biblioteca al Children´s Bereavement Center de Harlingen.

Alyssa Dale dedicó la biblioteca en memoria de su madre, Evelon Dale, quien falleció hace cuatro años. Las dos habían compartido una biblioteca en casa; la colección de libros hizo que la lectura fuera parte central de sus vidas, una manera de conectarse una con otra.

Dale encontró consuelo en la literatura mientras se recuperaba del fallecimiento de su madre, esto pasó cuando estaba en octavo grado.

Ahora como estudiante de Our Lady of the Lake University en San Antonio, Dale quería compartir la lectura como una forma de apoyo emocional con los demás, principalmente con niños que están sufriendo por la pérdida de un padre.

"La lectura fue siempre un escape para mí desde que era niña, y siempre me ha encantado leer, así que sabía que cuando estos niños vinieran a terapia les gustaría simplemente agarrar un libro y leer, y de alguna manera olvidarse de su tristeza", dijo Dale, quien con la ayuda de una compañera Girls Scouts, construyó un librero.

La instalación del librero y los libros en el Bereavement Center no fue un trabajo fácil. Dale trabajó en eso por más de dos años, desde el verano de su 11er grado hasta el final de su 12do grado.

Durante este largo proceso, Dale asistió a la escuela y mantuvo sus calificaciones.

"Cuando pienso en mi madre me digo a mí misma: "Esto es lo que a ella le hubiera gustado que hicieras"", dijo Dale.