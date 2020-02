Rinde Ayuntamiento honores a la bandera

Camargo, Tam.- En Ayuntamiento Camargo 2018-2021 se cumplió con el deber cívico de rendir honores a nuestro lábaro patrio en su día.

En la explanada frente a presidencia municipal se llevó a cabo la concentración encabezada por la doctora Leticia Peña Villarreal, integrantes del H. Cabildo, alumnos y maestros de diferentes planteles educativos de la cabecera municipal y de algunas localidades, autoridades educativas y de oficinas estatales, así como de los Directores de cada una de las áreas que componen este ayuntamiento, contando con la presencia de personal del DIF y personal administrativo, técnico y operativo de Comapa.

Se contó con la presencia de invitados de honor: Capitán 2do. de Caballería José Luis Lara SanJuan, C. Esteban Reyes Báez, quien es coordinador de la Policía Estatal Acreditable en esta localidad, el Venerable Maestro Orador de la Resp. Logia Simbólica America 18, Núm. 118, C. Alberto Guadalupe Rodríguez López, así como el Venerable Maestro de la Resp. Logia Simbólica Mediodía Núm. 17 del Poblado Comales, C. Fernando de la Cerda Morín.

El discurso oficial estuvo a cargo de la Mtra. Aída Aracely Santos. El toque de bandera por la Banda de Guerra del COBAT número 14 Guadalupe Martínez Gloria y el acompañamiento del Himno Nacional y del escudo de Armas del Estado de Tamaulipas estuvo a cargo de la Banda de Marcha Municipal "Cardenales de Camargo".