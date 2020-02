Rihanna prepara nuevo álbum en colaboración con Pharrell Williams

Luego de cuatro años ausente en el mundo discográfico, la cantante nacida en Barbados, Rihanna, trabaja en su nuevo álbum en colaboración con Pharrell Williams. En una entrevista con la revista The Cut, la intérprete de "Umbrella" dijo que el 14 de febrero estará en el estudio preparando su nuevo material, "estoy muy emocionada en realidad. No puedo decir con quien estoy trabajando, pero es alguien con quien he querido trabajar desde hace mucho tiempo". Pero, luego se decidió a decir: Está bien, te lo diré, es Pharrell", por lo que la cantante de 31 años estará de regreso en la música, después de haber publicado lo que es su último álbum de estudio titulado "Anti" en 2016. El próximo 22 de febrero, Rihanna, también empresaria y diseñadora de moda, será honrada con el Premio Presidente en la 51 edición de los NAACP Image Awards. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), dio a conocer que la cantante nacionalizada estadounidense, fue elegida para recibir esta distinción por su "innovadora carrera como artista y músico", pero también porque "se ha distinguido como una funcionaria pública estelar".