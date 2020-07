Rifa un chivo para costear operación

Me dice el doctor que casos como el mío son muy pocos, por lo regular solamente puedes traer piedras en un solo riñón Ma. del Carmen Rodríguez Domínguez, estudiante de Derecho

Cd. Victoria, Tam. - En junio Ma. del Carmen Rodríguez Domínguez, de 32 años, requirió de dos operaciones para extraerle cálculos renales que ponían en peligro su vida. Actualmente lleva a cabo actividades como la rifa de un chivo para reunir la cantidad de 50 mil pesos para costear una tercera operación que necesita de manera urgente en menos de un mes.

"A principios de este año, en febrero, presentaba muchas hemorragias, después estuve con medicamento; me empecé a cuidar y los doctores me decían que tomara te de camote de Ipana, lo empecé a tomar y a pura yerbita casera, remedios caseros, y me empecé a sentir mejor", dijo.

Sin embargo, meses después empezó a sufrir de fuertes dolores abdominales por lo que acudió con médicos especialistas en esta capital quienes le practicaron radiografías, encontrando piedras en ambos riñones.

En junio, con menos de 15 días de diferencia, se realizaron las operaciones para extraerle los cálculos renales pero a pesar de esto, tras su segunda operación, le fue detectada una piedra de mayor tamaño la cual debe ser retirada antes de un mes ya que corre el riesgo de sufrir una infección, y a que esta se pueda extender a órganos cercanos como los intestinos.

"Estoy haciendo una rifa de este chivo, tiene de edad un año, el motivo de la rifa es para recaudar fondos para mi tercera operación de riñón", cuenta.

Para las primeras dos operaciones Carmen Rodríguez invirtió de su propia bolsa alrededor de 100 mil pesos, por lo que para esta ocasión pidió la ayuda de la comunidad. "Requiero juntar 50 mil pesos, uso catéteres en ambos riñones y necesito operarme en un mes antes de que los catéteres caduquen, espero de su apoyo, gracias".

La estudiante de la Licenciatura de Derecho en la Universidad Vizcaya de las Américas de Ciudad Victoria, puso a disposición del público el número de tarjeta 5579 0701 0780 2095 del Banco Santander para recibir aportaciones voluntarias para alcanzar dicha meta.

"Me dice el doctor que casos como el mío son muy pocos, por lo regular solamente puedes traer piedras en un solo riñón", comentó.

