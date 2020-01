"Rifa de avión presidencial no tendrá impacto financiero", dice IMEF

La eventual rifa o venta del avión presidencial no generaría un impacto financiero importante, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

"En términos de que se pueda vender o no, no mueve la aguja financiera; no vemos que sea una medida de impacto financiero importante", afirmó el presidente del instituto, Ángel García-Lascuraín.

Incluso a modo de broma, propuso que se haga una rifa también con el aeropuerto de la Ciudad de México. El IMEF no hizo modificaciones a sus expectativas para el crecimiento de la economía; para 2019 quedó en 0% y para el 2020 se mantuvo en 1%.

Por el contrario mejoran el pronóstico para la inflación para este año al considerar el mismo nivel que veían hace un mes con 3.50%.