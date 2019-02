Riesgo de perder ayuda financiera

San Juan, TX.

Estudiantes cuyos padres no presentan su declaración de impuestos están en riesgo de perder oportunidades clave para acceder a ayuda financiera para la universidad.

La organización comunitaria LUPE, recuerda a los padres que es importante que sepan cómo las declaraciones de impuestos afectan las perspectivas de ayuda financiera de sus hijos.

"Los niños cuyos padres no presentan el impuesto a la renta corren el riesgo de perder oportunidades clave de ayuda financiera", dice John Michael Torres, coordinador de comunicaciones de La Unión del Pueblo Entero, ente no lucrativo dedicado a organizar a la comunidad para lograr una mejor calidad de vida.

"Si no declara sus impuestos, su hijo con destino a la universidad corre el riesgo de no recibir ayuda financiera. Si se le exigió presentar una declaración federal de impuestos sobre la renta, pero no lo hizo y no obtuvo una extensión o suspensión, su estudiante no será elegible para el subsidio federal".

Si el estudiante está solicitando los subsidios para la universidad FAFSA o TASFA, debe presentar su declaración de impuestos del año 2017 lo antes posible. De hecho, ya pueden presentar su paquete para ayuda financiera del 2019, pero es necesaria la declaración de impuestos del 2017 para hacerlo.

Es posible que algunos padres deban solicitar o renovar su Número de identificación de contribuyente individual (ITIN) para presentar la declaración de impuestos, y esto podría afectar la solicitud de FAFSA o TASFA de su hijo.

Si no tiene un número de seguro social y no califica para un número ITIN, hay otras opciones disponibles.

En Texas, todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, pueden ser elegibles para recibir ayuda financiera gratuita.

Los padres y los estudiantes pueden comunicarse con LUPE con sus preguntas relacionadas con la ayuda financiera, la declaración de impuestos y la inmigración llamando al (956)787-2233.

Hay opciones

>Si el alumno solicita los subsidios para la universidad FAFSA o TASFA, debe presentar su declaración de impuestos del año 2017.

>Ya pueden presentar su paquete para ayuda financiera del 2019, pero es necesaria la declaración de impuestos del 2017.

>Los padres deben solicitar o renovar su Número de identificación de contribuyente individual (ITIN) para presentar la declaración de impuestos. Esto podría afectar la solicitud de FAFSA o TASFA de su hijo.

>Si no tiene un número de seguro social y no califica para un número ITIN, hay otras opciones disponibles.

>En Texas, todos los estudiantes pueden ser elegibles para recibir ayuda financiera gratuita.

>Los padres y los estudiantes pueden comunicarse con LUPE con sus preguntas sobre ayuda financiera, la declaración de impuestos y la inmigración llamando al (956)787-2233.