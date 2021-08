Riesgo de Covid en menores de 18 es bajo; lo que hay es una epidemia de obesidad: López-Gatell

También, recordó que ninguna de las vacunas contra el virus Sars Cov 2, reduce la posibilidad de transmisión y destacó que lo que existe es una epidemia de obesidad infantil y juvenil que ha colocado al país en el primer lugar en este padecimiento a nivel mundial.

No obstante, señaló que los menores de edad son menos susceptibles a sufrir consecuencias graves en caso de que se contagien de la Covid-19.

"Tenemos una epidemia de obesidad infantil y juvenil somos tristemente e indignantemente el primer país con más alta prevalencia, cerca del 33 por ciento y la razón es la alimentación a base de productos industrializados, procesados y ultra procesados como las bebidas azucaradas que han envenenado a la población mexicana desde la década de los ochentas", indicó el funcionario federal.

Enseguida, aclaró que los menores que tienen obesidad y sobre peso no tienen un riesgo tan grande como si lo tienen las personas adultas con este padecimiento en caso de contagiarse de coronavirus.

"En este caso, no estamos recomendando que los niños con sobre preso sean tratados de manera particular respecto a la inclusión en las aulas porque el riesgo es muy bajo y no necesariamente tienen un incremento en la enfermedad causada por el virus Sars Cov 2, a diferencia de los adultos con obesidad", aseguró.

Incluso, aseguró que las protecciones específicas deben destinarse a estas condiciones de salud (obesidad), que agravan la condición y probabilidad de daño, independientemente de la edad, pero también incluidos los niños.