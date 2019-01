Riegos en su apogeo. No se pronostica un año fácil

Nunca se había dado un recorte dan duro para el campo, todos los líderes han salido decepcionados pues no se ven buenas expectativas en cuanto a apoyos y recursos que el gobierno federal aplicaba en la agricultura . Claudio Medina Salzar, productor

Al dar inicio el presente ciclo agrícola con los riegos de temporal y de presiembra tras la apertura de la presa desde el pasado 26 de diciembre, para productores de la zona norte del Estado no será un año fácil en el que si pretenden obtener buenas utilidades tendrán que superar cosechas anteriores, por lo que tienen hasta el día 15 como fecha límite para hacer los pedidos del agua quienes conforman el distrito 025 bajo Río Bravo.

Río Bravo, Tam.-

En ese tenor fue entrevistado ayer por varios reporteros el ingeniero Claudio Medina Salazar exfuncionario federal y conocido productor en la localidad y la región, quien de entrada subrayó el reto que tienen ante si debido al recorte en el presupuesto de apoyo al campo por parte del Gobierno Federal.

"Los riegos están en su apogeo de hecho nos dieron hasta el día 15 para solicitar el agua ante los módulos hablando del distrito 025, entonces ahorita todos andamos regando esperando que para los días últimos de enero podamos iniciar las siembras sobre todo del maíz ya que así lo hemos detectado".

Reconoció que es cierto también que se tiene cierta preocupación en cuanto al volumen del agua que no alcanzará para quienes siembran maíz, aunque se tienen asegurados hasta 2 riegos que es lo que esta ofreciendo la mayoría dependiendo que no se use mucho el agua en presiembra.

En términos generales consideró que se estarán regando en promedio más de 100 mil hectáreas lo que resulta difícil que se puedan alcanzar los dos riegos..."nunca se había dado un recorte dan duro para el campo, todos los líderes han salido decepcionados pues no se ven buenas expectativas en cuanto a apoyos y recursos que el gobierno federal aplicaba en la agricultura para ser competitivos simple y sencillamente con nuestros vecinos del norte".

Dijo por ultimo que para que puedan obtener utilidades deberán ser las cosechas mucho más factibles que el año pasado, ya que en este ciclo lo que esta seguro es de que van a carecer del apoyo del Gobierno Federal.