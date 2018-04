Richard Gere ya contrajo matrimonio con su novia Alejandra Silva

Cuatro años después de que Richard Gere comenzara su relación con la española Alejandra Silva, una empresaria de 35 años —33 menos que él—, ambos han decidido dar el paso y convertirse en matrimonio.

La pareja se han dado ya el sí quiero en una boda civil que tuvo lugar a primeros de abril, según informa la revista ¡Hola!, que cita fuentes cercanas a la pareja. El próximo día 6 de mayo, los ya marido y mujeres harán una celebración familiar en su casa de Nueva York.

Esta es la tercera vez que el veterano actor, de 68 años, y uno de los galanes por excelencia de Hollywood, ha pasado por el altar, después de sus matrimonios con la modelo Cindy Crawford y, después, con la también actriz Carey Love, con la que tiene su único hijo, Homer James, de 18 años.

"Estaba un poco perdida, sin luz, y conocerle dio sentido a mi vida. Fue sentir que alguien me tendía la mano y me enseñaba mi verdadero camino", ha dicho del actor su ahora esposa. Él, por su parte, ha señalado de su pareja: "He encontrado la vida tranquila y feliz que siempre he buscado".