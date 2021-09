Ricardo Pelaéz niega fracaso en su estancia con el club

En la presentación de Marcelo Michel Leaño como técnico interino de Chivas, Peláez dijo acerca de su gestión: "Yo estoy contento, es un reto apasionante. Estoy enamorado de este proyecto. Nos ha llevado tiempo, ha habido tropiezos, pero estoy seguro que lo vamos a lograr. Esto no es un fracaso, vamos en un proceso, y no diré eso hasta el balance final".

Sobre si fue un "fracaso" el haber contratado a Víctor Manuel Vucetich como entrenador, mencionó: "El contratar a Vucetich fue fundamental. Asumo mi responsabilidad, la que me toca. Nos acercamos un poco a lo que queremos, pero es hora de ver hacia adelante".

En lo que no quiso aceptar la responsabilidad total, es si él decidió la salida del llamado Rey Midas: "Nadie toma las decisiones solo, soy el responsable, pero todo pasa por el consejo directivo", mencionó.

De igual forma, negó que se vaya a actuar en contra de los jugadores: "No, nada. Lo que nos falta es más futbol. Veo un compromiso importante, El juego del sábado no fue bueno en funcionamiento, pero ¿vieron la barrida de Olivas? ¿La del Tiba que desvía una pelota? Por entrega no hay problema".

Por la tarde, Amaury Vergara estará en el entrenamiento donde Marcelo Michel Leaño será presentado como técnico del Guadalajara, interino.