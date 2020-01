Ricardo Peláez deja claro que en el Guadalajara se acabaron pretextos

Ricardo Peláez es claro y señala que en las Chivas no habrá pretextos para no clasificar después del plantel que se conformó para el Clausura 2020.

"Mi función es tratar de conformar el mejor plantel posible, ahora vienen los jugadores a ejecutarlo. Tenemos un gran plantel, pero todavía no tenemos un gran equipo. (Queremos que) haya mucha competencia, Chivas y su afición merece eso. Ahora viene lo más importante, ejecutarlo y no poner pretextos, a mí nunca me ha gustado", declaró Peláez en rueda de prensa.

El directivo gestionó la llegada de 9 incorporaciones junto al presidente Amaury Vergara y el entrenador Luis Fernando Tena.

"Parecería que a mí me dan la inversión nomás, si me la dan es por algo. Me ha tocado esa fortuna de llegar a un puesto de dirección deportiva como me gustan a mí y como le gustan a la afición.

Pasar cinco torneos sin clasificar no debe volver a pasar nunca, ahora que tenemos este gran plantel. No podemos no clasificar. Es una obligación clasificar. Los altibajos que no sean así, que los buenos y malos momentos sean estando arriba y peleando por el título, no podemos darnos el lujo de no clasificar", agregó.

Para el ex director deportivo del América y Cruz Azul, fue su primera experiencia en armar un plantel sin futbolistas extranjeros.

"Para mi es un aprendizaje trabajar con puro mexicano. En Selección igual. No hay muchas opciones, tenemos de los mejores jugadores y eso nos tiene muy ilusionados a nosotros, cuerpo técnico, jugadores y afición. Lo más alto es pelear por el título", enfatizó.

"CHIVAS NO VOLVERÁ A INVERTIR EN REFUERZOS"

En días pasados, Amaury Vergara confirmó que la inversión que hizo el Rebaño Sagrado para el Clausura 2020 es un caso histórico para la institución, donde alrededor de 50 millones de dólares fue lo que tuvo que desembolsar el club para reforzar la plantilla, sin embargo, será una primera y última vez.

Peláez afirmó que lo hecho en este periodo de fichajes no se volverá a repetir mientras siga en el equipo rojiblanco, teniendo firme el proyecto de formar a sus propios refuerzos en la cantera.

"No los convencí, nos convencimos todos de invertir. Esta inversión no se va a volver a repetir, por lo menos mientras me toque estar. Tenemos que producir jugadores, vienen muy buenos talentos, los estamos incorporando, hoy entraron 5-6 jugadores de la Sub 17 y de la Sub 20", señaló.