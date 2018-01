Ricardo minimiza salida de "tantos" panistas

El precandidato de la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya Cortés, minimizó las salidas de militantes panistas y simpatizantes de su partido y preguntó: "¿tantos?" cuando la prensa le cuestionó sobre todas las renuncias de blanquiazules a su instituto político.

- El hecho de que se vayan tantos panistas...

- ¿Tantos?, respondió.

- Pues han sido varios, importantes y de nivel.

- El PAN está más fuerte que nunca, acuérdense que hace dos años el PAN gobernaba cinco estados y hoy gobernamos 12 estados, hemos formado una coalición muy fuerte, muy robusta, juntos gobernamos 16 estados, 16 capitales, 800 municipios, estoy convencido de que vamos a ganar la elección y le vamos a dar a México el primer gobierno de coalición.

En entrevista a su llegada a la Universidad de Guadalajara (UdeG), en donde tiene un encuentro con estudiantes y externos, Anaya Cortés dijo que no va a hablar mal de la ahora senadora independiente, Gabriela Cuevas, porque la aprecia y respeta pese a que este día le dijo que es incapaz de encabezar un gobierno de coalición.

"Como yo ya se los dije, no voy a hablar mal de ella porque la aprecio y respeto", dijo.

Anaya también rechazó que aunque hayan renunciado, Margarita Zavala, José Luis Luege Tamargo, Gabriela Cuevas y Javier Lozano, o Julio Di-Bella, quien apoyó a Vicente Fox, a Felipe Calderón y a Josefina Vázquez Mota, el PAN se esté desmoronando.

- No se sigue desmoronando el PAN?

- No, de ninguna manera. Conozco a Julio (Di-Bella) y él es amigo de Meade desde la infancia y es respetable que esté apoyando a su amigo.

- Minimizas estas salidas, se le preguntó.

- Yo respeto la decisión de la gente, los procesos electorales siempre tienen este tipo de reacomodos y de lo que estoy convencido es de que vamos a ganar nosotros de manera contundente la elección.

- ¿De quién es la responsabilidad?

- Cada quien toma sus propias decisiones, yo creo en la libertad, la respeto, estoy convencido que estamos más fuertes que nunca, vamos a ganar la elección y le vamos a dar el primer gobierno de coalición.

En la conversación con los medios de comunicación, Anaya Cortés dijo que él va a apoyar a todos los candidatos que postulen los partidos que integran la coalición "Por México al Frente".