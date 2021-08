Ricardo Ferretti sueña con último título con Tigres

El "Tuca" ofreció una conferencia presencial en el Estadio Universitario en donde reafirmó su salida luego de una exitosa década al frente del equipo.

"De esto no hay tema más que terminado, es definitivo (me voy).

"Ése es un bonito sueño (despedirte como campeón), ojalá se vuelva realidad, uno trabaja para lograr lo máximo, durante 10 años hemos logrado equis cantidad de campeonatos y ahorita estamos en la pelea para entrar en la posibilidad de Repechaje, después dentro de la Liguilla tenemos que ir cumpliendo con metas y objetivos", comentó Ferretti.

El aún timonel de los felinos dijo estar agradecido por la oportunidad de haber dirigido al equipo 11 años en su tercera etapa.

"Soy una persona honesta, cumplidora, comprometida, de palabra, y supe entrenar a mi equipo, es lo que he hecho en todas las instituciones que he estado y más en ésta que me dio la oportunidad de estar 10 años, me siento tranquilo, cuando se ganaba no iba a la Macro a festejar y cuando perdíamos yo no iba a meter la cabeza en el tren", expresó el director técnico.