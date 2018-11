Ricardo Ferretti pide reducir número de extranjeros

Mendoza, Argentina.

Más allá de que dirige a uno de los equipos que basa su fuerza en la calidad de sus foráneos, el Tuca cree que una medida de ese tipo redituará en el beneficio de la Selección Mexicana, y no se limita a hablar solamente de los delanteros.



"Están enfocándose a una sola parte o una sola zona del equipo, creo que debemos enfocar al todo, analizando vemos que en las tres líneas de los equipos de México están ocupadas por jugadores extranjeros, en mi humilde opinión creo que la cantidad en número, por plantel, es demasiado, pienso que debe reducirse a un número, voy a poner una idea, a 8 por plantel máximo y pensar a futuro en llevarlo hasta un poco menos", expresó en Mendoza, sede del último duelo del año para el Tricolor.



De paso, el Tuca opinó sobre lo que a su juicio falta para esa trascendencia del futbol mexicano.



"Para que México logre ser considerado entre los paises de élite, nos falta compromiso de parte de todos para que haya un plan para conseguir lo que queremos.



"Hay material para seguir adelante, pero ojalá que no haya desesperación. Mientras no se logre una cohesión, vamos a seguir estancados", dijo.



El Tuca tiene saldo de una victoria y cuatro derrotas con el Tri.



"Un poco incómodo porque los resultados no han sido lo que uno pretende, pero si estoy hablando de que hay que ser pacientes yo también debo serlo", expresó.