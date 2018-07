Ricardo Ferretti le dice que no a la Selección Mexicana

Monterrey, México.

El director técnico de Tigres señaló que había cuatro candidatos para el puesto y ahora, con su negativa, sólo quedan tres.



"Ya ha habido muchas veces nombramientos o intentos y ya se acercó una persona, no voy a decir nombre, y yo le dije que no, que muchas gracias, punto final", expresó en Zuazua



Entonces ¿No hay quien pueda llevarlo a la Selección?



"No, ya tomé mi decisión, así de sencillo", expresó.



¿Le da gusto que usted sea nombrado como el indicado para la selección?



"Pues siempre es bueno, pero mi decisión siempre ha sido la misma con excepción de la vez que estuve cuatro partidos, de una forma interina, mientras Decio lograba concretar al profe Osorio y yo creo que cumplí y cumplí bien,y bueno, ahora mi compromiso es Tigres, tengo tres años de contrato y siempre he buscado cumplir con mi palabra independiente de las firmas, mi palabra".



"Y sí, se siente uno de una forma agradable vamos a decir, pero una vez más muchas gracias".



¿Para usted quién es el indicado para dirigir la Selección?



"Yo soy entrenador de Tigres mano, no pertenezco a la comisión de selecciones nacionales ni tengo la capacidad de decir quien, hay una comisión y debemos de respetar, creo que deben tener dos o tres candidatos, tenían cuatro, ahora tienen tres a lo mejor, porque así es, así me lo plantearon, entraba en una posibilidad de tres o cuatro candidatos y yo dije muchas gracias".



"Entonces, de estos tres candidatos que tienen la capacidad y la responsabilidad la tomen y demi partelos voy apoyar en todo lo que necesiten".