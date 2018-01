Ricardo Ferretti considera que a su equipo le faltó agresividad

"Debíamos arriesgar un poquito más con ciertas cosas, con más penetración, cosa que no hicimos. Tuvimos la pelota todo el tiempo, pero no nada más es tenerla, es ser más agresivos cuando tengamos la pelota y es lo que tenemos que mejorar.



"Tuvimos dos o tres llegadas, cuando mucho, y nos faltó tener más oportunidad de gol, no era sencillo porque ellos (Gallos) defendieron bien. Buscaron el resultado que querían y lo encontraron, pero debo respetar al rival", expresó este mediodía en Zuazua.



El "Tuca" lamentó que no hayan tenido un inicio mejor, sin embargo, se enfocarán en mejorar, pues considera que los Tigres están formados para estar entre los primeros cuatro lugares de la tabla general.



"Ahorita estamos fuera de la Liguilla, pero estamos a tres puntos del primer lugar y espero que conforme vayan pasando las jornadas mejoremos, porque este equipo está diseñado para estar en los primeros cuatro lugares", dijo Ferretti.