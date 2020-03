Rezago en salud afecta a 20 millones

Alrededor de 20 millones 244 mil mexicanos podrían enfrentar el coronavirus con un rezago en el acceso a los servicios de salud. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), hasta 2018 ā€”última mediciónā€” esas personas dijeron haber tenido una mala experiencia al acudir a los servicios de salud e incluso declararon que no tuvieron la oportunidad de acceder a alguna atención de ese tipo.

En ese contexto, millones de mexicanos tendrán que enfrentar el coronavirus sin haber recibido previamente una buena atención. La mayor cantidad de gente en esta situación se ubica en el Estado de México, con 3 millones 489 mil.

Le siguen la capital (1 millón 761 mil), Jalisco (1 millón 591 mil), Veracruz (1 millón 379 mil), Puebla (1 millón 328 mil), Michoacán (995 mil 136), Chiapas (961 mil 125), Guanajuato (814 mil 780), Nuevo León (689 mil 629) y Oaxaca (665 mil 124).

Rosario Cárdenas, consejera académica en el Coneval, consideró que este retraso en el acceso puede tener un impacto en el contexto del Covid-19. Agregó que México tiene recursos humanos de primer nivel para atender la pandemia; no obstante, "si nosotros no logramos reducir la tasa de contagio, no habrá sistema que pueda responder eficientemente.

"Ese es el reto que tenemos: el comportamiento que tendremos como sociedad será fundamental para darle la pauta al contagio". Reconoció que los servicios de salud "nunca han podido ser, en la infraestructura ni en la prestación de los servicios, lo que se tiene señalado en el artículo 4 constitucional. Es uno de los incumplimientos que ahora se ve por la pandemia".

Avance lento en atención médica

Las estadísticas del Coneval demuestran no sólo los millones de mexicanos con dificultades para acceder a servicios de salud, también evidencian cómo en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo un avance lento en garantizar este derecho.

En 2008, cuando Felipe Calderón era presidente, había 42 millones de mexicanos con carencia de servicios de salud y, en 2012, la cifra se redujo a 25 millones. En cambio, Peña Nieto sólo disminuyó esa cifra a 20 millones de ciudadanos, además de que terminó con una tendencia al alza de la cantidad de gente que dijo al Coneval estar insatisfecha con la atención de los institutos de salud.

Rosario Cárdenas, también académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que el extinto Seguro Popular amplió su operación durante el gobierno de Calderón, pero en el sexenio de Peña Nieto la especialista notó un detrimento en la institución, lo que provocó que tuviera un menor alcance entre la población. "Al inicio de la creación del Seguro Popular hubo mucho dinamismo en su ampliación, pero fue perdiendo fuerza y es lo que se ve en las estadísticas del Coneval", explicó.

El coronavirus pondrá a prueba los servicios de salud en México, así como la infraestructura con la que se cuenta. El Coneval, además de medir la carencia de acceso a prestaciones médicas, también estudia, como otro factor diferente, la carencia del acceso a los servicios de seguridad social. Hasta 2018 había 71 millones 659 mil 273 mexicanos que estaban inconformes en ese tema.

El Coneval también demuestra que poco se ha evolucionado en este punto en nuestro país, debido a que en 2008 la cifra de insatisfechos era muy parecida.

En ese año había 72 millones 519 mil 562 mexicanos insatisfechos con los servicios de seguridad social.

Es por esta realidad que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha explicado que uno de los objetivos en la lucha contra el Covid-19 es no saturar los hospitales para que no se vean rebasados y puedan brindar una atención deciente.

Actualmente, México se encuentra en la fase 1 del coronavirus, según la proyección de las autoridades del sector Salud.

Se busca que el resto de los casos vayan apareciendo poco a poco y no de golpe para garantizar la operación de los hospitales de la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En ese sentido, la especialista Rosario Cárdenas recomendó a las autoridades planear la distribución de los servicios de salud en el país y que se realice un análisis de cuáles son los principales problemas de acceso a este derecho, así como la característica demográfica de los pobladores. "Necesitamos la formación de recursos humanos y de infraestructura, incluyendo los elementos preventivos, que nos permitan ser más eficientes como sistema para atender a la población", concluyó la experta del Coneval.