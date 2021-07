Rezago: 121 mil adultos sin terminar la primaria

En la ciudad de Reynosa existe un rezago educativo de 121 mil 566 personas, adultos que no han terminado su educación básica, por lo que buscan alternativas para sacar adelante las metas, aunque con la pandemia es difícil.

De acuerdo al Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos en Reynosa: actualmente hay 9 mil 580 personas que no saben leer, ni escribir, 31 mil 121 que no han terminado la primaria y 80 mil 645 que no han culminado la secundaria.