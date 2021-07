Reynosenses a la comisión anticorrupción

Sandra Guardiola Sáenz, presidente de Coparmex Zona noreste en Tamaulipas y ex dirigente de Coparmex Reynosa, comentó que es muy importante la representación ciudadana en una comisión de anticorrupción, para que los ciudadanos lleven las inquietudes de los propios ciudadanos para erradicar la corrupción.

“En que va a favorecer, en que ese ciudadano va a poder incidir en políticas públicas que erradiquen, ya está la ley y hay que darle seguimiento, vigilancia, porque muchas veces es letra muerta, la corrupción no se va a quitar nunca pero la diferencia de México con otros países es la impunidad, que no hay control, que no hay castigo”, dijo.

Señaló que es un paso para seguir avanzando en que se castigue cuando haya impunidad y corrupción que es lo que falta en el país.

“Es mucho trabajo y poco tiempo pero los Reynosenses debemos estar contentos porque la participación ciudadana local va a contribuir a buscar mejores practicas para erradicar la corrupción”, expresó.

El comité de selección va a buscar a los mejores ciudadanos para que formen parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que el primer comité ya terminó su mandato de tres años.