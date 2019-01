Reynosense espera su debut en Liga Mx Femenil

"Mi sueño es ser profe-sional y llegar lo más lejos que se pueda". Jazmín de León, futbolista.

El sueño de ser futbolista profesional ya no es exclusivo de los hombres, por eso la reynosense Jazmín de León ha sacrificado todo con tal de estar más cerca del objetivo. Con apenas 15 años de edad dejó su casa para aprovechar la oportunidad que le ofreció el Club León, con quienes espera debutar lo más pronto posible en la Liga Mx Femenil.

"Fui a unas visorias que se hicieron en Reynosa, me dijo el visor que si podía venir a León para una prueba con el equipo de Primera, me presenté pero como no tengo la edad, ya estando acá me bajaron a la Sub-17, pero me tenía que venir a vivir a León y pues aquí estamos ya", comentó vía telefónica desde la capital de Guanajuato.

Cambiar de aires no fue sencillo, pero el gran apoyo de su mamá, doña Claudia María Armendáriz ha sido clave para continuar su proceso.

"Yo de inmediato tomé la decisión, pero al principio mi mamá no se quería venir, pero bueno me tiene que apoyar y ya está acá conmigo, ya me consiguieron escuela y voy para segundo semestre de preparatoria", relató la jovencita surgida de la Colonia Loma Blanca.

Jazmín ya daba señales de "crack" desde hace varios años. Tiene muchas cualidades como delantera, pero también se mueve como pez en el agua jugando la contención. En los partidos del llano y en la Liga Angelical siempre destacó, la mayor parte jugando para el Real Reynosa, dirigida por Víctor Hugo Herrera. Su último equipo antes de dejar la frontera fue el Ceffar León Reynosa, dirigido por Osvaldo Barbosa.

Jazmín asegura que futbolísticamente está a la altura de sus nuevas compañeras y está disfrutando ser parte de un equipo profesional.

"Es diferente porque acá entrenas todos los días y los partidos son muy intensos, eso sí, están un poco más altas, pero me siento en el mismo nivel de futbol, yo me estoy preparando porque posiblemente en el próximo torneo podría entrar ya con el equipo de Primera, mi sueño es ser profesional y llegar lo más lejos que se pueda", expresó con mucho optimismo.