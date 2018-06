Reynosense busca indulto a mujeres

Tras considerar que la mujer es la columna vertebral de un país, el doctor Marco Bracho Ugarte, quien recientemente fue reconocido con la medalla al mérito Ingeniero Marte R. Gómez por su aportación altruista y servicio a la comunidad, se pronunció a favor de otorgar el indulto a féminas recluidas por la comisión de delitos menores, por única vez y sin violencia.

Médico de profesión, pero altruista por vocación, el doctor Bracho mencionó que de acuerdo a estadísticas se desprende que en los diferentes centros de reclusión del país se encuentran albergadas unas 110 mil personas, entre hombres y mujeres, que pueden ser candidatos a un indulto presidencial.

Explicó que el indulto es una facultad del presidente de la república, es un perdón al que se le llama "perdón por gracia" relacionado con la humanidad, al derecho humano.

"Un alto porcentaje de mujeres se encuentran recluidas por delitos menores pero se encuentran detenidas porque desconocen la ley y no tienen quien las apoye, quien les pague la fianza" dijo.

El entrevistado mencionó que solicitó desde hace tres años al presidente de México, Enrique Pena Nieto a través de una misiva, el indulto a las mujeres primo-delincuentes, pues agregó que un alto porcentaje de mujeres se encuentran recluidas por robos de comida.

"Le escribí al Presidente Enrique Pena Nieto y un mes después me contestó diciendo que mi propuesta se había turnado a la secretaría de gobernación, quienes a su vez me respondieron que es posible el indulto bajo dos rubros, el primero que el presidente conceda el perdón y el segundo que sea la cámara de diputados quien lo solicite" dijo tras reconocer que a tres años de la propuesta, esta no ha progresado.

Precisó que desde hace poco más de tres años, cuando se encontraba en un viaje familiar, conoció en el estado de Chiapas a una menor de escasos nueve años, quien cargaba a su hermanito menor, y le pidió unas monedas para poder sacar a su mamá de la cárcel.

Agregó que el caso de la menor, quien dejaba encargados a otros dos hermanitos con una vecina, mientras ella salía a la calle a conseguir dinero, le conmovió y motivo a empezar a estudiar el sistema penitenciario, tras asegurar que resulta más dañino que un indeterminado número de niños y niñas crezcan solos, sin su madre, personaje a quien considera pilar de la familia y del país.

Señaló que al empezar a investigar cuantas mujeres se encontraban en situación similar a la de la madre de la pequeña chiapaneca, se dio cuenta de que son miles las mujeres que se encuentran detenidas por haber robado comida para sus hijos.

Precisó que de acuerdo a estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se desprende que del 79 por ciento de los hombres y el 85 por ciento de las mujeres presas tienen hijos y que la mayoría de las féminas están sentenciadas por delitos no violentos, sin antecedentes penales y en el 91 por ciento de los casos no portaban armas.

Ejemplificó entre los casos documentados el de una mujer de Iztapalapa que se encuentra detenida por que robó un aguacate, tortillas, un bote de leche y una mamila para su hijo, cuyo precio no alcanza los cien pesos, se le fijó una multa de 25 mil pesos y puede alcanzar una penalidad de entre 8 y 20 años por considerarse como robo calificado.

Otro caso documentado en el libro que escribió y título "Propuesta Ciudadana. Indulto presidencial para mujeres primo-delincuentes, presas por delitos Famélicos", es el de una mujer que se encuentra detenido luego de que su niño rompió un vidrio y le imponen una fianza de seis mil pesos.

Un caso más se registró el 23 de julio del año 2014, cuando la señora Ana María intento robar en un supermercado dos paquetes de carne y uno de camarón para dar de comer a sus hijos, pero fue descubierta y condenada a seis meses de prisión por no poder pagar la fianza de 27 mil pesos.

Bracho Ugarte descartó que su propuesta este encaminada a apoyar a mujeres delincuentes, por el contario, dijo que busca que las féminas primo-delincuentes reciban el beneficio del indulto pero que paguen su sanción con servicio a la comunidad, como sucede en otros países.