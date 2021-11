Reynosa, única en pedir alza de 10% al predial

´´Nosotros no vamos apoyar ni darle eco a iniciativas que evidentemente van en contra de las familias reynosenses, no son tiempos de fines recaudatorios´´.* Myrna Flores, Diputada Local.

Entrevistada por EL MAÑANA, precisó que es sorprendente que el Ayuntamiento de Reynosa contradiga lo que el gobierno federal pregona respecto a la austeridad y no gravar con más impuestos a los ciudadanos.

´´Nos sorprende la iniciativa de Reynosa, pues fue el único de los 43 municipios de Tamaulipas que solicitó un incremento del 10% en el Impuesto al predial, fueron los únicos. Tan controversial ha sido la petición, que tenemos conocimiento hacia el interior del Congreso del Estado que incluso los mismos diputados de Morena se han pronunciado en contra de dicho incremento´´, aseveró la legisladora del PAN.

Myrna Flores Cantú mencionó que suponer un alza en los valores catastrales tendría un impacto "terrible" en contra de las familias, pues la medida recaudatoria lesionara su economía mermada ya por los estragos de una Pandemia que lleva 21 meses vigente.

Y sentenció: ´´Nosotros no vamos apoyar ni darle eco a iniciativas que evidentemente van en contra de los tamaulipecos y en este caso las familias reynosenses, no son tiempos de fines recaudatorios, ellos en su propaganda lo presumen su austeridad y no cargar impuestos a los ciudadanos y el Ayuntamiento de Reynosa no solo los contradice, si no que traiciona sus principios bandera-, concluyó.