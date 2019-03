Reynosa, sin recursos ante ola migrante

´´Desgraciadamente el gobierno federal en este proyecto de egresos ni siquiera etiquetó en su ley algo para migrantes, al contrario, desapareció los fondos´´. Maki Ortiz, alcaldesa Reynosa.

Luego de que el Gobierno de Estados Unidos anunció que serían liberados por lo menos 500 migrantes del Valle de Texas por falta de espacio en aquel país, la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez hizo un llamado para evitar que lleguen a Reynosa.

Indicó que en la actualidad las casas del Migrante e Institutos carecen de recurso para poder brindar alimento, ropa y atenciones debido a la eliminación de un fondo económico que anteriormente el gobierno federal destinaba al rubro.

"Nosotros ayudamos a los albergues en la medida de los posible, hemos estado con ellos, pero desgraciadamente el gobierno federal en este proyecto de egresos ni siquiera etiquetó en su ley algo para migrantes, al contrario, desapareció los fondos, eso hace que no tengamos recurso para apoyar a los institutos, por que el estado no recibe nada", señaló.

Se pronunció en contra de la repatriación por esta frontera y señaló que lo ideal sería que las autoridades estadounidenses procesarán todas sus solicitudes desde allá, a través de un análisis profundo para determinar si es necesario que sean deportados o no.

"Yo no he estado de acuerdo en esa medida que esperan tomar, ellos necesitan atenderlos, procesar sus peticiones y después hacer ese análisis, a mi esa medida de que los van a pasar para acá y que luego sean requeridos en el proceso no se me hace correcta, es algo que no debe ocurrir´´, manifestó.

HAY ABANDONO

Mientras tanto, en la Casa del Migrante "Senda de Vida" los grupos migratorios que rebasan las 225 personas de origen centroamericano, africano y ruso sobreviven de donativos, el pasado miércoles habían anunciado que solo tenían recursos e insumos hasta hoy.

Ortiz Domínguez declaró que este fenómeno es parte del abandono federal.

"Esto es un gasto y responsabilidad para todos los municipios fronterizos que hemos sido abandonados porque se retiraron todos los fondos para migrantes que antes se daban, ahorra no hay apoyo, no hay herramientas" puntualizó.

Anteriormente, la alcaldesa había declarado que cada migrante requería una inversión de por lo menos 500 pesos al día en su transito por esta frontera.

Cuesta $500 por migrante

>Atención del gobierno federal, pero no hay fondos.

>No más deportados a las Casas del Migrante en esta frontera.

>Cada migrante cuesta 500 pesos al día en Reynosa.