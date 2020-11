Reynosa sin defensa

A cinco días de publicado el decreto en el Diario Oficial que ordenó la reinstalación de filtros sanitarios en los puentes internacionales de la frontera tamaulipeca que operarán las 24 horas y bajo vigilancia policiaca, en la ciudad de Reynosa los cruces binacionales continúan indefensos ante la falta de un muro sanitario que prohiba el ingreso de visitantes estadounidenses.

Los filtros sanitarios por la pandemia del Covid-19 se empezaron a aplicar en los puentes internacionales de Matamoros, Río Bravo, Miguel Alemán y Nuevo Laredo, en los que participan elementos de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Tránsito Municipal y Policía Estatal, entre otras dependencias.

El acuerdo estatal se publicó el domingo por la noche, pero aun no se ha activado en Reynosa, ya que los filtros deben trabajar las 24 horas por lo que requieren personal fijo para tres turnos y la dependencia admitió que no cuenta con personal suficiente para el despliegue de esta logística.

NO HAY CAPACIDAD

“No tengo personal en este momento y es lo que se está afinando, la logística, el personal para llevarlos acabo, los vamos a reimplementar... estamos viendo más que nada la disposición de secretarías hermanas ya que no tenemos la capacidad en personal”, dijo recientemente Adalberto Elizondo Rivera, titular de la Coepris

Señaló que anteriormente había personal de Coepris, Seduma, de Educación y Desarrollo Económico: alrededor de 30 personas trabajando diariamente en Puente Reynosa-Hidalgo.

La Secretaría de Salud Estatal advirtió que el ingreso al estado, especialmente el flujo de visitantes proveniente del Valle de Texas, será solo para actividades esenciales y se deberá cumplir con las disposiciones.

El decreto establece que se verificará que no viajen personas con síntomas del Covid-19, portar en todo momento el cubrebocas, que no haya más de dos personas por vehículo.

Además deberán cumplir con la disposición estatal de “doble hoy no circula”, el motivo del tránsito sea determinado como esencial y que no viajen niños y adultos mayores en el automóvil.

Desde hace semanas se han relajado las medidas, diariamente cruzan de los Estados Unidos hacia México, a cosas no esenciales, con riesgo de Covid-19, ya que en la Unión Americana tienen más casos que en nuestro país.

NI SUS LUCES...

Los filtros en los puentes internacionales hace más de un mes que fueron retirados por lo que incrementó la afluencia de visitantes a cosas no esenciales.

Ante el repunte de casos tanto en investigación y activos, las autoridades de salud acordaron que regresen y ayer en el municipio fronterizo de Matamoros, se reiniciaron con los trabajos.

En Reynosa ayer por la tarde seguía el cruce normal, sin restricción alguna, por lo que residentes y ciudadanos del Valle de Texas, no tuvieron problema alguno aunque no cruzaran a cosas no esenciales.

Autoridades de Coepris señalaron que están coordinando con personal de otras dependencias y reiniciar los filtros sanitarios en los puentes internacionales de Reynosa.

En las próximas horas se preve que se activen, por lo que el ingreso al estado será solo para actividades esenciales y se deberá cumplir con las disposiciones: que no viajen personas con síntomas del Covid-19, portar en todo momento el cubrebocas, que no haya más de dos personas por vehículo.

En Matamoros ya son activados

Ayer, en la ciudad de Matamoros, fueron reactivados los operativos sanitarios permanentes en los puentes internacionales.

No hay actividades esenciales y los residentes o ciudadanos de Estados Unidos que no justifiquen su visita a territorio nacional son retornados.

Desde las 9 de la mañana se inició aplicar los filtros en los tres diferentes cruces internacionales de esta frontera, como lo son el Nuevo, Viejo e Ignacio Zaragoza en donde se están revisando a los automovilistas que no cumplen con estas disposiciones.

Asímismo se está aplicando el doble no circula, mientras que los paisanos pueden tener libre paso.

De par en par...

Richard Cortez, Juez del Condado de Hidalgo, advirtió del alza de casos positivos en el Valle de Texas, de 200 diarios hasta 700 en las dos últimas semanas, pero por ser día de asueto por el “Thankgiving”, muchos visitaron familiares en Reynosa.

Los visitantes texanos ingresaban sin que se les revisara si portaban cubrebocas o si acudían por alguna actividad esencial.

Se espera que en las siguientes horas se reactiven los filtros en el Puente Reynosa-Hidalgo.