Reynosa se queda en mi corazón: Igor Neves

El brasileño Igor Neves eligió las páginas de El Mañana para despedirse de la afición reynosense. El delantero ya entrena con su nuevo club, el Cancún FC que jugará en la Liga de Expansión, pero aseguró que siempre llevará al Atlético Reynosa en su corazón.

"Se que la afición quería que me quedara pero espero que entiendan que mi cariño y mi respeto por el club siempre continuará al máximo, muchas gracias por todo lo que viví en esa ciudad, fue un año maravilloso, realmente mi corazón se queda triste por un lado pero también motivado por lo que viene ... Reynosa se queda en mi corazón", expresó el ex goleador del Atlético.

Al final su salida fue polémica porque ya había un acuerdo verbal con los dirigentes fronterizos quienes terminaron molestos, pero Igor explicó que el dueño de Cancún le hizo una oferta que no podía rechazar.

"Para mi ya era un hecho seguir con Reynosa, pero llegó esta propuesta que no podía rechazar, es dar un paso adelante en mi carrera, realmente espero que la gente de Reynosa pueda entender mi situación y que se queden con una buena imagen de mi persona y de mi trabajo, no puedo echar a perder una oportunidad tan buena como esta porque no se si más adelante se presente otra igual", comentó vía telefónica el futbolista sudamericano.

Al ser extranjero Neves está consiente de la exigencia que le espera en un futbol de mayor nivel pero confía en que hará bien las cosas.

"La intensión es continuar haciéndolo como lo hice en Reynosa, se que la competencia cambia un poco pero quiero estar jugando y demostrando mi mejor futbol, marcar goles, espero poder ayudar a este club que me está abriendo las puertas", dijo.

En esta nueva aventura será dirigido por un gran personaje del futbol mexicano como Christian "El Chaco" Giménez.

"Fue un gran jugador con Cruz Azul y Pachuca, es un ídolo en México, un referente, es un placer ser entrenado por él y aprender de él, será de gran ayuda para todos los jóvenes que estamos acá", indicó.

El gran torneo que hizo con Reynosa en la Liga Premier lo catapultó. Igor lleva poco tiempo en México, va dando pasos lentos pero firmes y lo que sigue es llegar a Primera División.

"Ese es el sueño, pero hay que ir dando un paso a la vez, tengo certeza de que hice un excelente trabajo en la Liga Premier, mi próximo desafío es triunfar en la Liga de Expansión y luego el máximo nivel".

Por último, afirmó que Reynosa seguirá siendo protagonista y se comprometió a seguir al pendiente del equipo.

"Reynosa seguirá siendo un equipo grande y competitivo en la Liga Premier, ahora es más favorito, que sepan que soy un aficionado más desde acá", finalizó.