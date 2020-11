REYNOSA SE ASFIXIA: Desconocidos Incendian basurero Las Calabazas

De nueva cuenta el basurero de Las Calabazas volvió a ser incendiado la tarde de ayer por desconocidos.

La columna de humo se podía apreciar desde mas de cinco kilómetros a la redonda, por lo que residentes cercanos al basurero alertaron a las autoridades.

Habitantes del sector reportaron el incendio al número de emergencia 911, cuyas operadoras la canalizaron al departamento de Bomberos.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para realizar las maniobras para controlar el incendio.

Por espacio de algunas horas los Bomberos estuvieron luchando con el fuego que arrasó todo el desecho de basura que se le ponía en su camino.

Finalmente los Bomberos lograron controlar el fuego y antes de retirarse exhortaron a los residentes del sector que no prendieran fuego para evitar este tipo de situación.

ALARMA A COLONIAS

Por enésima ocasión, el incendio del basurero generó densas nubes de humo que envolvieron colonias cercanas como la 10 de Mayo, Aquiles Serdán, Carmen Serdán y otras más.

Vecinas de la Aquiles Serdán hicieron un nuevo llamado a las autoridades de Protección Civil y Bomberos para que acudan al lugar y sofoquen las llamas, pero consideraron que lo mejor es clausurarlo para acabar con el problema ambiental.

Hay ocasiones en que el humo que provoca enfermedades respiratorias sobre todo en niños y adultos mayores, llega a permanecer en el medio ambiente hasta por dos y tres días, situación que origina un clima de desesperación entre las centenares de familias que resultan afectados.

Mariana Solís Requena, residente del referido sector dijo que ´´son los mismos trabajadores del tiradero los que prenden fuego a la basura para contar con mayor espacio y sigan tirando más desperdicios´.

No se quema solo, por lo que es urgente que se apliquen castigos en contra de quienes vienen causando el problema, con el que se pone en riesgo la salud de mucha gente o que de plano se clausure el lugar, agregó.

Al abundar sobre el particular, los residentes perjudicados, dicen que lo que hace falta es que se actúe con energía y que las autoridades no anden con contemplaciones de ninguna especie, pues dicen en Ecología que hay sanciones económicas para quienes queman basura, pero eso no es suficiente, hay que llevar a prisión a esos sujetos que están quemando los basureros.