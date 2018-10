Reynosa: Otra vez COMAPA sin luz por no pagar

Varias áreas de las oficinas centrales de COMAPA se encuentran en tinieblas tras el corte del servicio de energía eléctrica ordenado por la Comisión Federal de Electricidad.

Solamente en el área de cajas se veía alumbrado. Incluso las oficinas del gerente general están en estos momentos a obscuras.

Entrevistado vía telefónica, Néstor González Meza, gerente general del organismo dijo que si hay un pago pendiente con la CFE pero que no debieran haber cortado el servico porque todavía no termina el día y se espera que en una hora o un poco más se reanude el servicio. cortado el servico porque todavía no termina el día y se espera que en una hora o un poco más se reanude el servicio.

"Ya mandamos a autoridades de la gerencia administrativa con el fin de demostrar que se cumple con los pagos por concepto del consumo de luz, y que el corte solamente fue en oficinas centrales y sucursales pero no en las plantas" aseguró González Meza.