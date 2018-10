Reynosa, inerme ante ola migratoria

viviana.cervantes@elmanana.com

En la ciudad de Reynosa sólo hay espacio para atender, recibir y orientar al 15 por ciento de los 7 mil migrantes que partieron en una caravana desde Centroamérica con rumbo a Estados Unidos.

Ricardo Calderón Macías, delegado del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, admitió que las dos casas que actualmente funcionan en la ciudad para estos grupos, solo tienen capacidad para mil.

Las autoridades fronterizas no cuentan hasta la fecha con un plan para recibirlos, ante la falta de confirmación de ruta, desconocen si atravesarán por Tamaulipas. “La información nos está llegando como a ustedes por las mismas noticias, no sabemos todavía por cuál de todas las rutas se irán se ha hablado de Tijuana,Nuevo Laredo y de Tamaulipas por la distancia y cercanía, pero no hay una seguridad en el trayecto”.

Explicó que de llegar se tendrían que habilitar albergues en espacios como el Polideportivo, Parque Cultural, Gimnasio de la UAT,Centro de Convenciones y otros lugares en los que participaría Protección Civil.

“Tendrían que establecerse algunos protocolos de actuación y se buscaría que estas personas reciban asistencia, se habilitarían diversas locaciones para que sirvan de albergues”.

Será hasta el miércoles cuando las autoridades fronterizas se reúnan a analizar las implicaciones de esta caravana.

Las cifras anuales indican que un promedio de 10 mil a 12 mil migrantes atraviesan por Tamaulipas en su búsqueda de llegar a Estados Unidos, en agosto, el mes de mayor movilidad se reciben hasta 2 mil 300 connacionales en repatriación.

Los viajeros no tienen un perfil único cada situación que los obligó a migrar los hace diferentes, Calderón Macías dijo se trata de hombres, mujeres y niños de entre 20 a 35 años que huyen de sus países de origen por falta de oportunidad para laborar, bajos salarios ó violencia. “Vienen de países con problemas políticos muy fuertes hemos recibido en gran medida de centroamérica pero también de países como Angola, Nigeria”.

Reynosa, ciudad de paso

Pese a que en la ciudad existe más de 15 mil vacantes de trabajo en el área de maquiladoras, los migrantes no consideran a Reynosa como una opción de empleo y vivienda.

En este año menos del 3 por ciento se quedó a vivir. “No se interesan por la ciudad porque realmente su vida está fuera, ellos quieren llegar a Estados Unidos tienen su meta clara, cuando los regresan tampoco contemplan establecerse, vuelven a sus estados de origen, donde conocen todo”.

Por su parte, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que todos los migrantes que soliciten visa de trabajo mexicana la obtendrían.

Ola de migrantes:

7,000 en su mayoría Centroamérica.

1,000 es el espacio disponible para Reynosa.

10 a 12 mil migrantes llegan por año.

3% se quedan en la frontera.