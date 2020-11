Reynosa es su casa

A pesar de que su popularidad ha subido como la espuma, Laredo Kid no pierde el piso. El luchador tamaulipeco regresó con mucho gusto a la Arena Coliseo de Reynosa, una de las plazas que lo vio nacer y crecer en el deporte de los costalazos. El actual Campeón Mundial peso Crucero de la Triple AAA dio una probadita de su calidad ante la afición de ambos lados de la frontera protagonizando un emocionante triangular en donde venció a Rey Astral y a Sairus.

"Es la catedral de la lucha libre aquí en Reynosa, Tamaulipas, es una arena muy reconocida y se merece mucho respeto, después de tantos años de venir aquí la afición me sigue arropando de la misma manera como cuando inicié con la Real Fuerza Aérea, ahora vengo como el Águila del Río Bravo y campeón de la Triple AAA", comentó antes de subir al encordado.

Su reciente participación en el reality show de Exatlón le dio más fama pero su humildad sigue intacta.

"Soy muy agradecido con la gente que me apoyó desde mis inicios, participar en Exatlón fue un plus para mi carrera, algo fuera de lo mío, fuera de la lucha libre, me ayudó mucho a traer más afición, a ganar seguidores y eso se reflejó en las arenas, venir y darles un buen espectáculo es una buena forma de agradecerles", expresó el oriundo de Nuevo Laredo.

En todo momento presume su flamante cinturón pero no se conforma y buscará el título absoluto en el próximo evento de Triplemanía.

"Mi próximo reto es ganar el Megacampeonato, vencer al canadiense Kenny Omega que es uno de los mejores luchadores del mundo, está entre los 10 mejores del mundo y en diciembre nos vamos a enfrentar en Triplemanía en un mano a mano por ese título que es el máximo dentro de Triple AAA, quiero ser doble campeón de esta gran empresa", indicó.

La pandemia ha castigado a todas las arenas del país pero volver a luchar ante el público es algo que motiva al enmascarado.

"Estoy emocionado y a la vez nervioso de ver nuevamente a la gente, de tener interacción con ellos, no bajamos la guardia y nos seguimos protegiendo con los cubrebocas, el gel, porque debemos de estar prevenidos ante todo esto, esto no es un juego, es una realidad y hay que hacer las cosas bien, cumplir con lo que piden las autoridades para que sigan los eventos, gracias a la afición de Reynosa, somos paisanos, yo me siento orgulloso de ser tamaulipeco como todos ustedes y recuerden, que nada pueda detenernos", finalizó.