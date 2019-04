Reynosa es cuna de talento artístico

"Muchos consideran que el arte es para el tiempo libre que nos queda, pero no, es lo que nos hace libres todo el tiempo". Eduardo Calderón Castillo, docente y artista.

A pesar de tener importantes avances en Reynosa, todavía la ciudadanía requiere de un cambio de mentalidad, más recursos y apoyo de las autoridades para que los niños, jóvenes y adultos que tienen habilidades e interés por las diferentes disciplinas, cuenten con las herramientas y lo necesario para fomentarlo.

En el marco del Día Mundial del Arte, Eduardo Calderón Castillo, docente en el área de teatro en universidad y titular de la disciplina de teatro del programa nacional de escuelas de iniciación artísticas asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes, comentó que en las diferentes disciplinas se han destacado docentes y artistas, incluso muchos han sido exportados a otras partes del mundo, que son reconocidos por su gran talento.

Con 31 años de experiencia en el ramo, reseña que el arte en la ciudad -con el teatro- comenzó entre los años 50s y 60s, con las carpas, donde se ofrecían presentaciones, pero con el paso de los años se ha logrado un auge.

La ciudad cuenta con alrededor de 500 personas que forman parte del teatro, la música, la danza, incluso existen 26 compañías de teatro, de los cuales están activos entre 15 y 17.

"Hay una cosa muy importante que los artistas requieren en la actualidad, el ser escuchados porque el trabajo del artista es la expresión, cuando hablamos del arte es expresarse, que haya un vínculo, un escucha y un progreso en la relación artística y directiva en todos los ámbitos, no solamente gubernamentales", dijo.

CAMBIAR MENTALIDAD

Después de ciudad Victoria, Reynosa, Tampico, Matamoros y Nuevo Laredo, son semillero de talentos, pero también se requiere de cambiar la forma de pensar de los ciudadanos, ya que siempre se ve al arte como algo no indispensable.

"Como siempre decimos, en la primera hay mucha gente, en la segunda menos, en la tercera función ya no tanta y en la cuarta, tres o cuatro personas, aunado con la situación de la inseguridad", expresó.

"¿Qué nos pasa como ciudad? ¿Qué hay que hacer para incrementar el interés de la gente?

"Yo me di cuenta que cuando se vienen las elecciones, hay ciertas partes de la ciudad donde apartan los lugares para que se conozcan los candidatos; yo una vez platicando con los compañeros de teatro, si esto se hiciera para promover también el arte, una temporada de teatro, un espectacular cuando uno va pasando en el bulevar Hidalgo, Morelos, yo creo que la realidad sería distinta, que nosotros prioricemos como autoridades, el arte, a la gente se le debe dar lo que piden, pero también opciones", respondió.

Y agregó: "Si la gente sólo conoce música tropical y no sabe cómo se compone una sinfónica, nunca se va a enterar, lo que no se conoce, a veces no se valora y hay que dar más opciones, creo que no sucede porque la cultura no es necesaria para la mayoría, no lo tomamos como algo vital", recalcó.

Calderón Castillo expresa que el arte dignifica en todos los sentidos, se trabajan las emociones, pero en la realidad no se ve así, en los menores logra formar niños más sensibles, que ponga más atención a la reflexión y las decisiones que hagan sean más pensadas, en el caso de los adultos que se puedan reencontrarse con la vida, lo que significaría una sociedad distinta.

¿En cuanto al recurso que se le destina al arte, es suficiente o se debería hacer más?

- "Yo pienso que muchas veces se le dice al artista cuando hay el recurso, es que no se acercan, yo creo que debería haber también como un plan que avale los proyectos, falta un plan de desarrollo cultural, algo integral, que como principio se escuche al artista, no se puede hacer arte si no se toma en cuenta al artista", dijo el docente.

NOS HACE LIBRES

Eduardo Calderón Castillo expresó que el arte ha cambiado con el paso de los años, pero todavía se piensa que es para cierta población, lo que se debe cambiar.

"El arte se tiene que llegar como el fútbol, que pueda haber un trato más directo, no imponer criterio que alejen a las personas del arte, lo bonito es el lenguaje poético, muchos consideran que el arte es para el tiempo libre que nos queda, pero no, es lo que nos hace libres todo el tiempo, pensar te hace libre, la actividad artística es lo que nos hace libres todo el tiempo, el mensaje es cambiar la mentalidad de cómo vemos el arte y que primero no es para ser artista, es como una ganancia extra, debemos verlo en el sentido humano", finalizó.

>En teatro para niños Reynosa ha obtenido premios importantes, con exposiciones de artes plásticas jóvenes en otras partes del mundo.

>Lo que más se practica en Reynosa es teatro, música, danza y artes plásticas-visuales.

>La Casa de la Cultura recién cumplió 40 años.

>Las bellas artes son: música, danza, teatro, artes plásticas, arquitectura, literatura y el cine.

>En 2011, durante la 17a Asamblea de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos AIAP -ONG asociada a la Unesco- celebrada en Guadalajara, se decidió celebrar cada 15 de Abril el Día Mundial del Arte, en honor al natalicio de Leonardo Da Vinci.

Destacados

En las diferentes disciplinas se han destacado docentes y artistas, incluso algunos han sido exportados a otras partes del mundo, que son reconocidos por su gran talento.

500 personas en Reynosa forman parte del teatro, la música y la danza.

26 compañías de teatro existen en la ciudad; están activas entre 15 y 17.