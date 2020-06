Reynosa en La Voz México 2020

´ La Voz México" arrancó teniendo como coaches a Belinda, María José, Christian Nodal y Ricardo Montaner, quienes iniciaron a sumar a sus respectivos equipos los primeros participantes.

Pero en esta primera jornada del reality 2020; Reynosa puso su nombre en alto en la voz de la reynosense Kelly Castro, de 19 años quien con su talento logró conquistar el escenario y a coaches para que presionarán el botón y voltearán su silla.

EL MAÑANA DE REYNOSA se contactó vía mail con Kelly Castro, quien nos dio detalles de su naciente pero exitosa carrera en la música, esta joven nacida en Reynosa cuenta con 19 años de edad y muchos sueños musicales.

Actualmente Kelly, vive con mis papás y mis hermanos, de quienes dijo estar muy agradecida con cada uno de ellos, por siempre la han apoyado en sus proyectos.

Kelly dijo que no era la primera vez que participaba y explicó: "A principios del 2017 asistí al casting de la voz, se puede decir que fue cuando me anime a participar en este tipo de programas; no sabía que iba mucha gente, esa vez me acuerdo que logramos darle 3 vueltas al edificio donde estaban audicionando y tras 10 horas en pasar, audicione y espere a que dijeran los resultados de quienes pasaban al siguiente filtro, pero yo no logré aplicar para esa temporada"

"En 2018 y me volví a animar, ya iba un poco más preparada, pero nuevamente no logré aplicar y mi mamá estaba esperándome afuera y cuando le conté ella me armó de valor y me dijo que regresará e hiciera cambios en mi look, volvió con el mismo nombre sélo que me pasaron a otra sala a audicionar, me tocaron diferentes jueces, ensegundo filtro éramos 10 personas compitiendo por un lugar"

Y agregó: "Me sentí segura con la canción "Ángel" de Yuridia, pero lamentablemente no logré pasar al siguiente filtro pero a diferencia del anterior, logré pasar el primer filtro".

PREPARACIÓN

SU MEJOR ARMA

Tras dos audiciones fallidas, en la que no logró quedar, esta joven puso empeño y ahora demuestra que con perseverancia se logran los sueños y como ella mencionó: "Ahora me prepare mucho y en el 2019 llega nuevamente la oportunidad y al fin logré ser seleccionada, viajo a México y audiciono frente a los jueces que en ese entonces eran Yahir, Lupillo rivera, Ricardo Montaner y Belinda. Audicione con la canción de "Que te quería" de la Quinta Estación pero no logré girar las sillas.

Entonces me prepare, tome más clases de canto, siempre apoyada por mi maestro el contratenor Daniel Vargas Escareño, también de Reynosa, Tamaulipas.

LA TERCERA

ES LA VENCIDA

Finalmente llegan las audiciones de La Voz este 2020 y volví a ser seleccionada para audicionar una vez más pero ahora con diferente canción "Bad Guy" de Billie Eilish. Me presente con mi guitarra ya que también toco varios instrumentos como el ukuleele, guitarra y piano, aprendí sola viendo videos en YouTube pero agarre más práctica ya que soy lírica".

Así mismo aseguró que iba segura de su talento: "Yo iba dispuesta a girar no solo 1 o 2 sino todas las 4 sillas! Y afortunadamente y gracias a Dios así fue, logré que Christian Nodal, Belinda, Ricardo Montaner y María José, ¡se voltearán!".