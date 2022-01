Reyes Magos ya no quieren entregar aparatos electrónicos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los Reyes Magos, que llegan esta noche a los hogares de las niñas y niños mexicanos, ya no quieren entregar aparatos electrónicos y video juegos que fomentan la violencia.

"Entonces ya no quieren eso, ya no, pero sí mucho amor para todos los niños y hay que seguir creyendo, no se puede vivir sin una creencia", expresó.