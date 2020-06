Rey Mysterio aparecería en Monday NightRaw la siguiente semana

Cada vez se van despejando más las dudas sobre un posible retiro de Rey Mysterio de la WWE después de sufrir una lesión grave en la retina de su ojo derecho provocada por Seth Rollins. Este lunes en el Monday Night Raw, el luchador de origen mexicano volvió a ser entrevistado para actualizar su estado de salud.

Además, Rollins recordó la amenaza que le hizo Dominik, hijo de Rey Mysterio, la semana pasada, así que les hizo la invitación para el próximo Monday Night Raw y saldar cuentas. Aunque el dueño del 619 confesó no estar físicamente preparado para volver, la respuesta quedó en el aire debido al repentino ataque de Aleister Black sobre Seth Rollins.

La carrera de Rey Mysterio en la WWE parece que se retomará y será de una de manera especial, ya que cada vez más está tomando forma el posible debut de su hijo en los encordados.

.@WWERollins did not expect THIS to happen! ??#WWERaw pic.twitter.com/FqMPICOkOB