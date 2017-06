Revoluciona Google copias de seguridad: permitirá respaldar todo el contenido del ordenador

Muy fiel a su estilo y sin demasiadas alharacas, Google acaba de anunciar un producto que podría cambiar la forma en la que utilizamos el ordenador, al menos en lo que respecta a las copias de seguridad. El gigante de Mountain View ha avanzado el contenido de la nueva versión de Drive, su disco duro en la nube, y el salto que propone es llamativo: la herramienta se encargará de hacer una copia de seguridad en sus servidores del contenido de nuestro ordenador. Esta nueva versión ha sido bautizada como Backup and Sync y no queda claro si esta nueva marca eliminará la ya conocida durante años de Google Drive, aunque todo parece indicar que la firma pretende unificar varios servicios bajo esta misma marca.

Los usuarios de Google conocen Google Fotos y por descontado, de Drive; lo que parece que pretenden ahora los creadores del gran buscador es integrar ambas funciones y ampliarlas bajo el paraguas de Backup and Sync. La idea es que, una vez instalada la aplicación -estará disponible en PC y Mac-, el usuario se olvide por completo de tener que hacer respaldos del contenido de su ordenador puesto que la herramienta automatizará este proceso en segundo plano. Aunque no han trascendido más detalles, se sabe que se podrá configurar individualmente qué carpetas respaldar y cuáles no.

El principio de esta aplicación es mantener sincronizadas las carpetas seleccionadas en los servidores en la nube y que el usuario pueda acceder de una forma sencilla a este contenido desde el ordenador en el que esté instalada la herramienta. Esta función será especialmente interesante en caso de pérdida, avería o robo del ordenador, ya que se podrá recuperar el contenido en un nuevo dispositivo sin mayores incidencias.

Captura de pantalla del sistema Backup and Sync

Según parece, en este sentido, la única limitación sería el espacio en la nube contratado por el usuario: 15 GB de contenido gratuito y varios paquetes de pago que cubren las necesidades de todos los perfiles de uso. Google ha destacado, por otro lado, que esta nueva función está orientada únicamente al usuario particular e insta a las empresas a seguir utilizando Drive como solución corporativa en la nube. El lanzamiento mundial de Backup and Sync tendrá lugar el próximo 28 de junio, fecha en la que conoceremos todos los detalles y las restricciones del servicio.