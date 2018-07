Revocarán donación si se confirma lucro

"Si la información que ha circulado se confirma, tendremos que buscar la revocación de esa donación y como consecuencia la nulidad de todas operaciones posteriores", dijo Roberto Carlos Rodríguez Romero, secretario del Ayuntamiento.

No es posible que una persona moral lucre con un predio que era de la hacienda pública municipal y que se donó para un propósito especifico, por lo que autoridades municipales van a tomar cartas en el asunto del Colegio Las Américas y si se certifica, pueden revocar la donación.

Roberto Carlos Rodríguez Romero, secretario del Ayuntamiento, explicó que si se confirma la información que anda circulando y que pudo haber sido lo que generó el desalojo, como municipio van actuar para revocar la donación y la nulidad de todas las operaciones que se hayan realizado.

Lo primero que se va a verificar: es si la universidad que en un principio aparece como beneficiara de la donación, trasladó ese bien a un tercero.

"Si es así como aparentemente está sucediendo, el Ayuntamiento tendría que tomar cartas en el asunto, porque se está desvirtuando el origen que dio a esa donación, que se dio a principios de los 70s, no somos parte de se conflicto, pero aparentemente hay una segunda escritura después de esa donación y tenemos que corroborar", dijo.

CUANDO SE CHECÓ ESTABA A NOMBRE DEL DONATARIO ORIGINAL

El secretario del Ayuntamiento, explicó que cuando se turnó ese tema al Ayuntamiento, lo primero fue verificar en el Registro Público de la Propiedad, y cuando se checó la propiedad todavía aparecía a nombre del donatario original.

"Si de esos meses para acá se dio una escritura diferente donde ya aparece un tercero como dueño de ese predio, definitivamente si tendrá que entrar el municipio, porque no es aceptable, no es posible que una persona moral lucre con un precio que era de la hacienda pública y que se le donó para un propósito especifico, el cual aparentemente a lo que sucedió (el jueves) no se está cumpliendo", expresó.

VAN HACER REVISIÓN EN GENERAL

Autoridades municipales, explicaron que ante este caso van a proceder a revisar otras donaciones que se han hecho, para ver que se esté cumpliendo con lo pactado.

"Nosotros como municipio tenemos el derecho y la obligación de verificar que efectivamente el objeto de las donaciones se cumplan, los bienes municipales no son para lucrar con ellos", recalcó.